Studente filmt extreem voorbeeld van plastic in vogelmaag

Toen masterstudente Anastasia O'Donoghue de eerste maag van een Schotse stormvogel opensneed viel haar meteen de uitzonderlijke hoeveelheid plastic op. Omdat deze vogel nog een tweede maag heeft, hield ze de mobiele telefoon bij de hand.

O'Donoghue doet onderzoek naar plastics in de magen van vissen, maar hielp die dag collega's bij het opensnijden van de magen van stormvogels.

De meeste stormvogels uit het Noordzeegebied hebben iets van plastic in hun maag. Vaak zijn dat kleine, niet direct opvallende stukjes. Toen student Anastasia O'Donoghue de inhoud van de maag van een stormvogel van de Schotse Shetlandeilanden blootlegde, keek ze op van de uitzonderlijke hoeveelheid plastic.

Omdat stormvogels twee opeenvolgende magen hebben, maakte ze met haar smartphone een filmpje tijdens het openen van de tweede maag.

Grote, harde plastics

Die bleek naast kleine stukjes schuimplastic en lapjes flexibel plastic veel grote, harde plastics te bevatten waaronder een herkenbaar deel van een plastic deksel van een bekend merk instantkoffie.

Na het schoonmaken, drogen en wegen van het plastic bleek deze vogel bijna 5 gram plastic in de maag te hebben. Gemiddeld in de Noordzee hebben stormvogels rond de 0,3 gram plastic in hun maag.