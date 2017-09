Speciale 'pen' voor chirurgen zou kanker binnen 10 seconden kunnen ontdekken

Bestaande methodes om kanker op te sporen hebben het nadeel dat ze lang duren. Het diagnosticeren van kanker in een biopt, een stukje weefsel dat is weggenomen voor onderzoek, duurt soms dagen. Terwijl artsen tijdens de operatie al willen weten of er kankercellen aanwezig zijn.

Het moeilijke aan het verwijderen van een tumor is het in kaart brengen van de precieze grootte. Hierdoor verwijderen chirurgen vaak onnodig veel gezond weefsel, omdat de patiënt anders het gevaar loopt dat de kanker terugkomt. Met name bij borstkanker is dit een probleem: vrouwen willen zoveel mogelijk gezond weefsel behouden, maar ze willen ook niet dat er nog een keer in hun borst gesneden moet worden.

De zogeheten MasSpec-Pen-methode moet deze problemen oplossen. Artsen brengen met de pen een waterdruppel in het weefsel. Daarna zuigen ze de waterdruppel samen met moleculen uit het weefsel weer op. Door de massa van de moleculen te meten, wordt duidelijk welke moleculen in het weefsel aanwezig zijn en in welke verhouding. Als bepaalde 'slechte' moleculen in overvloed zijn, heeft de patiënt kanker. Deze methode duurt slechts tien seconden, schreven de onderzoekers woensdag in het vakblad Science Translational Medicine, en hiermee kan de arts dus beter de grens van de tumor vinden.