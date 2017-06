Spanje kreunt onder hittegolf, temperaturen tot 42 graden verwacht

Al sinds het begin van deze week kreunt Spanje onder ongewoon hoge temperaturen, zeker voor deze tijd van het jaar, nu de zomer nog niet eens is begonnen. Maar de echte grote hitte is pas voor vandaag, nu een hittegolf met temperaturen tot 42 graden wordt verwacht die minstens tot zondag zal aanhouden.

In bepaalde gebieden zal de temperatuur 's nachts niet onder de 25 graden zakken. Vanaf een nachttemperatuur hoger dan 20 graden wordt over een "tropische nacht" gesproken. Gisterenavond werd er om 22 uur bijvoorbeeld nog een temperatuur van 34 graden gemeten. En om middernacht was het in Toledo nog 31,8 graden.



De hitte wordt bovendien nog ondraaglijker dan verwacht: gisteren kondigde de Spaanse meteorologische dienst aan het waarschuwingsniveau uit te breiden. Niet alleen het zuidoosten van het land, maar ook het centrum, in de streek rond Madrid, zal geteisterd worden door de hittegolf, zo klinkt het nu. In maar liefst 30 provincies is daarom het waarschuwingsniveau opgetrokken, en in 13 daarvan is de code oranje ('groot risico') afgekondigd.



Inwoners en toeristen worden aangeraden zich niet bloot te stellen aan de zon, in goed geventileerde ruimtes te blijven, veel water te drinken en veel vers voedsel te eten zoals groenten en fruit, geen extreme inspanningen te doen en extra op kinderen, ouderen en zieken te letten. ©EPA

Al sinds zaterdag hangt er boven Spanje een massa lucht waar bijzonder weinig beweging in zit en die op die manier steeds warmer en warmer wordt. Dat zal nog minstens tot zondag zo blijven. De World Meteorological Organization spreekt van bijzonder ongewone temperaturen voor het Iberische schiereiland. Maandag waren de temperaturen al 7 tot 11 graden boven het gemiddelde, en dat getal zal vanaf vandaag nog hoger uitkomen.



Wie vanaf vandaag nog onbeschermd in de zon vertoeft, loopt in bepaalde zones extreem hoog gevaar op verbranden door UV-stralen. In Tenerife wordt een UV-index van 11 voorspeld, en in de andere gebieden van 9 en 10. Een index hoger dan 8 wordt "zeer hoog" genoemd.