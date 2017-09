Sigarettenrook in kleren veroorzaakt leverschade bij muizen

Derdehandsrook heet deze sigarettenrook (third hand smoke in het Engels): rook die onder meer in kleren, zetels, gordijnen en tapijt trekt (tweedehandsrook is de rook die je binnenkrijgt terwijl iemand vlakbij rookt). Die derdehandsrook blijkt leverschade en diabetes te veroorzaken bij muizen.

In het laboratorium stelden onderzoekers van de Universiteit van California-Riverside muizen gedurende zes maanden bloot aan stukjes stof waarin sigarettenrook getrokken was. Het niveau van de derdehandsrook was vergelijkbaar met dat in een woonkamer waarin gerookt wordt.

Al na één maand lag het aantal ontstekingsmoleculen in hun bloed en lever de helft hoger dan bij muizen die niet waren blootgesteld aan de stof. Na twee maanden zagen de onderzoekers nog meer celschade in lever en hersenen. Na vier maanden steeg hun bloedglucose- en insulinespiegel, waardoor een risico op diabetes ontstond. Na zes maanden was die spiegel nog hoger.