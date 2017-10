Sentiance ontwikkelt artificiële intelligentie en die “evolueert veel sneller dan de mens”

De futuristische verhalen over artificiële intelligentie vliegen ons om de oren, maar slimme systemen bevinden zich nu al in ons midden, vaak zonder dat we het beseffen. Hoog tijd dat de mens zich daar bewust van wordt, al geloven ze bij de Antwerpse start-up Sentiance dat ook de omgeving zich bewust zal worden van de mens.

‘Brave huisvader die ’s avonds voor de buis zit’ of ‘workaholic die na de uren naar de fitnesszaal trekt’, de artificiële intelligentie (AI) die de Antwerpse start-up Sentiance ontwikkelt, leert ons wel heel persoonlijk kennen. En dat allemaal met gegevens die door de sensoren in onze smartphones worden vastgelegd.

Dat klinkt eng, maar de lessen die de AI van Sentiance daaruit trekt zijn fascinerend. “Een van onze werknemers gaat altijd sporten op dinsdag, maar onlangs voorspelde ons systeem dat hij op maandagavond naar de fitness ging”, vertelt Vincent Spruyt (33), chief data scientist bij het bedrijf. “Uiteindelijk bleek dat het systeem had opgemerkt dat hij vroeger was opgestaan, een kortere middagpauze had genomen en na het werk snel naar de winkel was gegaan. Het systeem wist dat die routine samenhangt met ’s avonds sporten.”