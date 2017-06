Schauvliege vraagt KMI of droogte ramp is voor landbouwers

De buien van vanochtend blijken van zeer tijdelijke aard en dus maakt de landbouw zich zorgen. In Ukkel werd van maart tot mei slechts 108 millimeter neerslag opgemeten, wat minder dan 60 procent is van de normale waarde voor dit seizoen.



Zomer warmer dan normaal

De periode van droogte begon zelfs al in juli 2016, zegt het KMI. Sindsdien waren alle maanden droger dan normaal, met uitzondering van november. Beterschap is niet in zicht: "De voorspellingen voor de volgende veertien dagen tonen een redelijk snelle terugkeer naar eerder stabiel en droog weer, onder invloed van een hogedrukgebied dat zich regelmatig in de omgeving van ons land zal ophouden", aldus het KMI. "De modellen voor de seizoensvoorspelling voorzien ook een zomer die warmer zal zijn dan normaal."



Aardappelen

Door de aanhoudende droogte dreigt de oogst van aardappelen en andere groenten te mislukken. Schauvliege onderzoekt of de boeren steun kunnen krijgen van het landbouwrampenfonds. Daarvoor mag het fenomeen niet meer dan één keer om de twintig jaar voorkomen en dient er een totale schade te zijn van meer dan 1,24 miljoen euro.