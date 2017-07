Rest van de week blijft wisselvallig met onweer

In de nacht naar donderdag is het overal lichtbewolkt tot helder. Tegen de ochtend kan er nevel of lokaal wat grondmist gevormd worden. Bij een meestal zwakke en veranderlijke wind koelt het goed af. De minima liggen tussen plaatselijk 2 graden in de Ardennen en 9 graden in Vlaanderen



Een hogedrukgebied, dat over de Benelux richting Duitsland schuift, zorgt donderdag voor rustig, droog en overwegend zonnig weer. Na een zeer frisse nacht en ochtend stijgen de temperaturen overdag naar 19 à 20 graden aan zee en in de Ardennen tot 23 graden in de Kempen.



Vrijdag neemt de bewolking al snel toe vanaf het westen en in de loop van de dag krijgen we een aantal buien en er is kans op donder. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Het blijft koel met maxima van 18 tot 22 graden.



Tijdens het weekend krijgen we meestal droog weer met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt warmer met zaterdag temperaturen tussen 19 en 23 graden, zondag tussen 22 en 27 graden.