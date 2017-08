Prikkelt zomerzon tot meer seks?

"Er lijkt inderdaad een seksueel effect van de zomer uit te gaan", zegt gynaecoloog en endocrinoloog (hormoondeskundige) Nils Lambalk, werkzaam in het VU -Medisch Centrum in Amsterdam. "We doen het meer als de zon langer en hoger aan de hemel prijkt, hier in het noorden van Europa."

Goed onderzoek naar een seizoenseffect op ons paringsgedrag is schaars, zegt Lambalk. Toch heeft hij een en ander gevonden. Een Zweedse studie uit 2004 laat bijvoorbeeld zien dat mannen vaker ejaculeren als de winter voorbij is.