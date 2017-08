Prehistorische walvissen bleken geen vredelievende maar vleesetende roofdieren

De Australische onderzoeker David Hocking zegt op basis van de gevonden fossielen dat prehistorische walvissen kleiner en venijniger waren dan eerst gedacht. "Scherpe tanden zijn ongeschikt om water te filteren, vandaar dat we besluiten dat het van nature vleesetende roofdieren waren."

De walvis Janjucetus leefde zo'n 25 miljoen jaar geleden en was ongeveer drie meter lang. De grote walvissen die vandaag in onze oceanen zwemmen ontwikkelden zich pas 22 miljoen jaar later. Zo is de blauwe vinvis met zijn lengte van 33 meter nog altijd het grootste dier ter wereld.