Orkaan José wakkert aan: al windsnelheden van 195 per uur

Op de Atlantische Oceaan ten noordoosten van de kleine Antillen is de orkaan José vandaag aangewakkerd tot een van de derde categorie, met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Het Amerikaanse National Hurricane Center in Miami verwacht dat de orkaan in de komende 24 tot 36 uur nog verder in kracht zal toenemen.

All 3 active Atlantic hurricanes and their projected paths #Irma #Jose #Katia pic.twitter.com/wT8GlzeVLu — Dan Swenson(@ NolaGraphicsGuy) 06/09/17 02:00 Volgens de berekeningen van het centrum trekt de orkaan zaterdagmiddag lokale tijd langs Antigua en Barbuda en niet veel later langs Anguilla en Sint-Maarten, alvorens naar het noorden af te buigen. Deze eilanden werden eerder vol getroffen door de orkaan Irma, die grote verwoestingen aanrichtte. Orkaan José wordt bovendien achternagezeten door orkaan Katia.



Orkaan Irma blijft intussen een storm van categorie 5, de hoogste catergorie met windsnelheden tot 300 km per uur en bevindt zich momenteel vlak bij de Turks- en Caicoseilanden.