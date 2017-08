Orkaan Harvey: president Trump brengt dinsdag bezoek aan getroffen gebied

Op dit moment worden alle logistieke details besproken met de staat en de lokale overheden, zegt zijn woordvoerster.



De tropische storm Harvey heeft nu al vijf doden geëist. Meer dan 300.000 verbruikers zitten zonder elektriciteit.



Het stormweer veroorzaakt catastrofale overstromingen in het oosten van Texas en miljoenenstad Houston. En het einde van de storm is nog niet meteen in zicht. De gouverneur van Texas Greg Abbott heeft gisteren gezegd rekening te houden met "nog veel meer, ongelooflijk zware regen".



De impact van de doortocht van orkaan Harvey is de ergste ooit meegemaakt, stelt de Amerikaanse nationale weerdienst. In de nacht van zaterdag op zondag werden in en rond de stad meer dan duizend mensen bevrijd uit wagens en huizen. Volgens een onderzoeksbureau kan de schade oplopen tot zo'n 40 miljard dollar.