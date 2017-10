Opwarming van oceanen bedreigt ook Nemo

Het gaat niet goed met Nemo. Anemoonvissen, de vissoort die in 2003 wereldberoemd werd door de Pixar-film Finding Nemo, worden bedreigd door de opwarming van onze oceanen. Dat blijkt uit een nieuwe studie, waarover The Guardian bericht.

Het is een prachtige wisselwerking, die tussen anemoonvissen, zeeanemonen en algen. De zeeanemonen krijgen van algen voedsel, zuurstof en kleur. De anemonen bieden op hun beurt onderdak aan anemoonvissen, die er hun eieren leggen en hun kleintjes er grootbrengen. Als tegenprestatie houden de vissen de anemonen proper.

Die delicate samenwerking komt nu onder druk te staan, zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het wetenschapstijdschrift Nature Communications. Het onderzoeksteam bestudeerde koraalriffen bij het Frans-Polynesisch eiland Moorea, voor, tijdens en na de passage van El Niño. Dat weerfenomeen veroorzaakte in 2016 massaal koraalverbleking, toen de Stille Oceaan opwarmde.

De bevindingen zijn niet rooskleurig: de helft van de anemonen was verbleekt, omdat de algen hen in de steek hadden gelaten door de temperatuurverandering. "Bij de anemoonvissen die nog in de gebleekte zeeanemonen woonden, zagen de onderzoekers een drastische afname (-73 procent) in levensvatbare eitjes", staat er in een verklaring van het Franse onderzoeksinstituut CNRS. "Deze vissen legden minder vaak eitjes, en ze legden kleinere aantallen met minder vruchtbare eitjes." Bij vissen die in onaangetaste anemonen leefden, werden geen veranderingen in vruchtbaarheid vastgesteld.

Het onderzoeksteam pleit voor meer onderzoek om de effecten op langere termijn te kennen. Door de klimaatverandering wordt verwacht dat de oceanen verder zullen opwarmen.