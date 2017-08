Opgelet: onweer en hagel teisteren Kortrijk

We detecteren stevig #onweer in de buurt van #Kortrijk. Ook elders toenemende kans op gedonder. Volg via https://t.co/7XYgSfrGfZ pic.twitter.com/hjcL3rmUZa — Noodweer Benelux(@ NoodweerBe) 14/08/17 02:00 Stevig onweer op dit moment in #Wevelgem. Heel veel bliksem en felle wind en regen/hagel. @GeertNaessens @DDehenauw @frankdeboosere pic.twitter.com/WgibkPq6Dg — Jens Lemant(@ JensLem) 14/08/17 02:00

In het westen wordt het dan droog met brede opklaringen. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. De wind waait eerst zwak uit zuidelijke richtingen en wordt later matig uit de westelijke sector.



's Avonds trekken de laatste onweders weg richting Duitsland. Het wordt dan overal droog en licht bewolkt tot helder. Op sommige plaatsen kunnen later in de nacht nevel en mistbanken ontstaan. Het kwik daalt tot rond 9 graden in Hoog-België, tot rond 13 graden in het centrum en tot rond 16 graden aan zee. De matige westenwind wordt zwak uit het zuidwesten.