Opgelet: hevig onweer en hagel trekken over het land, noodnummer geactiveerd

Vanochtend en deze voormiddag trekken vanuit Frankrijk felle buien met onweer over ons land. Het KMI geeft code geel voor de kust, en code oranje voor de andere regio's. De FOD Binnenlandse Zaken heeft beslist om het nummer 1722 te activeren.

We detecteren stevig #onweer in de buurt van #Kortrijk. Ook elders toenemende kans op gedonder. Volg via https://t.co/7XYgSfrGfZ pic.twitter.com/hjcL3rmUZa — Noodweer Benelux(@ NoodweerBe) 14/08/17 02:00 Het KMI geeft code geel voor de kust, en code oranje voor de andere regio's. Dat betekent dat er verspreid kans is op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien, blikseminslagen en/of hevige rukwinden kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Er is ook kans op vallende bomen(takken). Het KMI roept op voorzichtig te zijn, en zich zo weinig mogelijk in het wegverkeer te begeven.

Stevig onweer op dit moment in #Wevelgem. Heel veel bliksem en felle wind en regen/hagel. @GeertNaessens @DDehenauw @frankdeboosere pic.twitter.com/WgibkPq6Dg — Jens Lemant(@ JensLem) 14/08/17 02:00 Noodnummer

De FOD Binnenlandse Zaken heeft beslist om het nummer 1722 te activeren. Het nummer 1722 is sinds 1 augustus actief. Het kan worden gebeld voor niet-dringende interventies van de brandweer tijdens een storm of wateroverlast, en dient om het nummer 112 te ontlasten.



"Bel tijdens het noodweer 1722 als je de brandweer nodig hebt bij wateroverlast en/of stormschade. Bel enkel 112 als jij of iemand in je omgeving zich in een (potentieel) levensbedreigende situatie bevindt", legt de FOD uit. "Als je toch belt naar het noodnummer 112 voor een niet-dringende brandweerinterventie, zal de operator je niet verder helpen maar vragen om naar het nummer 1722 te bellen."



Niet inhaken

De FOD vraagt de mensen die bellen om geduld te oefenen. "Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw achteraan de wachtrij terecht. Tijdens noodweer loopt het aantal telefoontjes zeer snel hoog op. De brandweer doet al het mogelijke om je zo snel mogelijk te helpen, maar kan niet altijd overal tegelijk zijn", klinkt het. "Dus als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet terug om te vragen wanneer de brandweer komt." Indien de oproep onderbroken wordt tijdens het wachten, raadt Binnenlandse Zaken aan om wat later opnieuw te proberen.



Na het noodweer zal het nummer 1722 automatisch gedeactiveerd worden.