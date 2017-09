Opgelet als u de weg op moet: hevige buien op komst

Morgen wisselen opklaringen af met wolkenvelden die soms buien produceren. Een donderklap is mogelijk, vooral in het oosten van het land. 's Namiddags wordt het in het westen zo goed als droog. De maxima liggen tussen 13 en 18 graden.



Woensdag krijgen we een vrij krachtige wind met rukwinden in de buurt van 80 kilometer per uur. Donderdag waait het soms ook nog vrij krachtig met kans op rukwinden tot rond 65 kilometer per uur. Daarbovenop kunnen vrij actieve regenzones over ons land trekken. Woensdag krijgen we in het centrum van het land nog maxima rond 18 graden, maar donderdag blijft het kwik steken rond 16 graden.