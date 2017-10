Onrust op intensive care: morfine voor pasgeborenen, hoe schadelijk is dat?

Dertig jaar geleden werden baby's nog onverdoofd geopereerd. Ze voelden immers geen pijn... Sinds artsen beter weten, krijgen de baby's morfine. En nu vragen onderzoekers zich af: wat doet die zware pijnstiller met het kinderbrein?

Elke keer als de jonge Indiase dokter Kanwaljeet ‘Sunny’ Anand een ernstig zieke baby na een operatie zag terugkomen op de intensive care, trof hem hetzelfde beeld: ze verkeerden in een shock, waren klam en bleek, ademden snel, hun pols was zwak. Volwassenen deden het na een operatie stukken beter. Wat gebeurde er toch met zijn patiëntjes in die operatiekamer, vroeg hij zich af? Zouden ze gevoeliger zijn voor de ingreep?

Het John Radcliffe-ziekenhuis in Oxford, waar Anand zijn opleiding volgde, gaf toestemming om dat uit te zoeken: hij mocht met de baby’s mee als ze werden geopereerd. Het was een besluit dat de medische wereld op zijn kop zou zetten. Want in de operatiekamer zag Anand tot zijn verbijstering dat de kinderen helemaal niet werden verdoofd. Meteen bij binnenkomst kregen ze een hoge dosis spierverslappers en zo lagen ze daar, als verlamd, terwijl de chirurgen aan het snijden waren. En hij wist onmiddellijk: dit is echt helemaal niet goed.