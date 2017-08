Online veiling van neushoornhoorns van start in Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika is vandaag de online veiling van neushoornhoorns van start gegaan. Het Zuid-Afrikaanse Hooggerechtshof heeft de veiling zondag goedgekeurd. Die beslissing zorgt bij veel dierenactivisten voor heel wat onbegrip. Maar volgens neushoornfokkers is open handel van de hoorns de enige manier om stropers tegen te houden.

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hadden geweigerd om een vergunning te geven voor de veilingsite. Op die manier probeerden ze de veiling tegen te gaan. Er werd namelijk gevreesd dat het de wereldwijde ban op handel van de hoorns zou ondermijnen.



Het Hooggerechtshof in Pretoria heeft zondag echter anders beslist. Organisator John Hume, die trouwens de grootste neushoornboerderij ter wereld runt, heeft toelating gekregen om vandaag te starten met de veiling. Het is de eerste keer dat zo een veiling van neushoornhoorns wordt georganiseerd.



Zuid-Afrika heeft een tijdje geleden het verbod op binnenlandse handel van de hoorns opgeheven. Maar wereldwijd geldt de ban wel nog. De internationale handel van neushoornhoorns is verboden door de Verenigde Naties. Dat betekent dat een hoorn die legaal zou verkregen zijn in Zuid-Afrika niet mag geëxporteerd worden.

Stropers tegenhouden Hume kwam tien jaar geleden in het nieuws nadat hij de hoorns van al zijn neushoorns had afgesneden toen een van de dieren gedood was door een stroper. Sindsdien verwijdert hij regelmatig de hoorns, die nadien gewoon weer aangroeien. Hij heeft ondertussen een verzameling van zes ton. Tijdens de veiling wil hij daarvan 500 kg, zo'n 264 hoorns, verkopen.



Volgens Hume, en vele andere neushoornfokkers, kunnen de stropers enkel gestopt worden door op legale manier de hoorns te "oogsten" bij levende neushoorns en onder verdoving. Die legaal verkregen hoorns kunnen dan op de gewone markt verkocht worden. Op die manier zou op een wettelijke manier kunnen voldaan worden aan de hoge vraag van de Aziatische markt.



Maar dierenrechtenactivisten spreken dat tegen. De open handel van neushoornhoorns zal juist stropers aanmoedigen om verder te doen. "Azië is de plek waar geld te verdienen valt met de hoorns. Als de handel ervan legaal wordt, zal die vraag van de Aziatische markt alleen maar stijgen. Het is nog maar de vraag in hoeverre de regering hier dan in staat is om de handel te reguleren", zegt Julian Rademeyer, een dierenrechtenactivist. "Er is een grote bezorgdheid dat heel veel van die handel toch op de zwarte markt terechtkomt."





Kudde beschermen In Zuid-Afrika leven zo'n 20.000 neushoorns, dat is 80% procent van de wereldwijde populatie. In de laatste jaren heeft het land echter te maken met een recordaantal slachtingen van neushoorns door stropers.



Het land heeft meer dan 300 privé neushoornkwekers. Volgens de kwekers hebben zij de afgelopen negen jaar al meer dan 150 miljoen euro gespendeerd om hun kudde te beschermen van stropers. Ook Hume geeft veel geld uit aan hun bescherming. "Ik heb geld nodig voor de juiste uitrusting: radars, camera's, enzovoort. Hopelijk verdien ik met de veiling voldoende geld om zo mijn neushoorns beter te kunnen beschermen", zegt hij.