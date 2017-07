Ondanks verbleking: voor Unesco is Great Barrier Reef niet in gevaar

In zijn beslissing toont het comité zich "erg ongerust over de verbleking en sterfte van het koraal in 2016 en 2017". Maar het koraalrif moet daarom nog niet op de lijst van bedreigd erfgoed worden opgenomen.

Het erfgoedcomité "verwelkomt de vooruitgang in de lancering en uitvoering" van de initiatieven die Australië nam om het rif te vrijwaren in het kader van het "Reef 2050 Long-Term Sustainability Plan". Het comité is "tevreden over de belangrijke inspanningen die gedaan worden door al wie betrokken is bij de uitvoering" van dit plan, maar "moedigt de betrokken staat aan de inspanningen op te drijven, zodat de doelstellingen uit het plan gehaald worden, wat essentieel is voor de weerbaarheid van dit erfgoed, vooral wat de waterkwaliteit betreft".

Het Great Barrier Reef wordt bedreigd door de proliferatie van zeesterren die de koralen verslinden, en door verontreiniging afkomstig van landbouw. De recente verbleking van het koraal wordt toegeschreven aan de klimaatopwarming. Greenpeace meent dat de Australische regering onvoldoende onderneemt voor het rif.