Onbehandelbare gonorroe verspreidt zich over de hele wereld

Gonorroe wordt veroorzaakt door een bacterie, Neisseria gonorrhoea. Die verspreidt zich via onbeschermde anale, orale of vaginale seks. Wie besmet raakt, kan last hebben van symptomen zoals pijn bij het plassen, gele of groenachtige afscheiding of bloedingen. Maar er zijn ook veel mensen die besmet kunnen raken zonder dat ze er iets van merken - bij vrouwen en homoseksuele kan dat zelfs oplopen tot 75 procent.



Niet weten dat je besmet bent is gevaarlijk, want een onbehandelde infectie kan leiden tot onvruchtbaarheid of bekkenontsteking en verhoogt het risico op HIV. Ze kan bovendien tijdens de zwangerschap overgezet worden op het ongeboren kind.



Kortom, gonorroe is bepaald geen onschuldige aandoening. En evenmin een marginaal verschijnsel. Naar schatting 75 miljoen mensen per jaar lopen gonorroe op, zegt de WHO. In Groot-Brittannië en de Verenigde Staten zijn meer dan 10 procent meer besmettingen gemeld in 2015. Tussen 2013 en 2015 verdubbelde het aantal besmettingen bij homoseksuele mannen in Frankrijk. In Afrika raakt elk jaar één op de tien mannen besmet.