Omdat je lichaam leeft op ritme van je eigen klok

Hall en Rosbash ontdekten in 1984 het eerste cruciale gen dat het ritme van cellen regelt. Het gaat om een gen dat cellen ertoe aanzet om een eiwit te maken, dat zich gedurende de nacht ophoopt en overdag weer wordt afgebroken. In de jaren die volgden bestudeerden de twee, plus hun New Yorkse collega Young, het klokmechaniek verder: het wordt geregeld door genen die ze kleurrijke namen gaven als Period, Timeless en Doubletime.