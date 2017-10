Om geen mensen te raken laat NASA kapotte ruimteschepen neerstorten in Point Nemo, in het midden van de oceaan

Point Nemo is het meest afgelegen deel op Aarde. De plek ligt midden in de oceaan op 2.685 kilometer van het dichtste stuk land en doet dienst als ruimteschipkerkhof. Honderden kapotte ruimtetuigen liggen er op de bodem.

48 graden, 52.6 minuten zuiderbreedte en 123 graden, 23.6 minuten westerlengte, dat zijn de exacte coördinaten van Point Nemo. NASA noemt de plek in de Stille Oceaan een 'ruimteschipkerkhof'. "Het is de plek die het verst ligt van elke vorm van beschaving op aarde", klinkt het bij NASA. De ideale plaats dus om tonnen ruimteafval te storten.



"Perfecte plek om te dumpen zonder iemand te raken"

Omdat een stuk satelliet of een deel van een ruimtestation nooit op land mag terechtkomen, is Point Nemo de beste plek om al het ruimteafval te dumpen "Het is de perfecte plaats om dingen te dumpen zonder iemand te raken", vertelt ruimte-ingenieur Bill Ailor. Omdat kleine satellieten meestal volledig verbranden in de dampkring, komen alleen maar kolossale brokstukken in Point Nemo terecht. Maar wanneer ingenieurs de controle verliezen over een ruimtetuig, dan valt niet te voorspellen waar het zal crashen.



Tiangong-1

In 2011 stuurde China zijn eerste ruimtestation Tiangong-1 de ruimte in, een kolos van ongeveer 8,5 ton. Maar omdat China in maart 2016 de controle over het ruimtestation verloor, wordt verwacht dat het tuig begin volgend jaar zal crashen. Waar juist? Dat valt niet te voorspellen tot vijf dagen voor de crash, omdat China de controle over het station is verloren. Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat Tiangong-1 in Point Nemo zal terechtkomen. Over enkele maanden stort het ruimtetuig met bijna 300 kilometer per uur naar beneden.



Astronauten in het Internationale Ruimteschip ISS bevinden zich het dichtst bij Point Nemo. ISS zweeft ongeveer 400 kilometer boven de Aarde, een pak dichter dan het dichtstbijzijnde stuk land. Tussen 1971 en 2016 dumpten ruimtevaartorganisaties al minstens 260 ruimtetuigen in de regio. En dat aantal groeit in sneltempo.

Kans dat je geraakt wordt, is extreem klein

Wanneer een groot object zoals de Tiangong-1 door de dampkring vliegt, dan zal het in verschillende stukken breken. Het station zal dus over een oppervlakte van verschillende kilometers neerstorten, wat de kans op slachtoffers doet groeien. Gelukkig is de kans dat je wordt geraakt door een stuk ruimteafval extreem klein. Er is slechts één geval bekend van een vrouw die op de schouder werd geraakt.

4.000 satellieten

Laten we ruimteafval niet beter in de ruimte zweven, zou je je kunnen afvragen. Blijkbaar niet, want ondertussen zweven al ongeveer 4.000 satellieten in een baan rond de Aarde. Voeg daarbij de ongecontroleerde projectielen en je komt al snel aan enkele tienduizenden objecten. De kans op botsingen wordt dus groter.



Steeds meer ruimtevaartorganisaties brengen oude en kapotte tuigen uit hun baan om de aarde om ze te laten neerstorten. Point Nemo krijgt er binnenkort dus nog heel wat afval bij.