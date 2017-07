Nieuwe studie: slechte slaapkwaliteit vergroot risico op Alzheimer

Langere periodes van slechte nachtrust kunnen het risico op Alzheimer mogelijk vergroten. Maar het is vooral de kwaliteit van de slaap, en niet de kwantiteit die telt, zo stelt een nieuwe studie in het vakblad Brain.

Eerder onderzoek wees al uit dat een slechte nachtrust de ophoping van eiwitten in de hersenen, wat gelinkt is aan Alzheimer, kan bevorderen. Het was echter onduidelijk welk aspect van de slaap tot die toename leidt. Hoewel het om een kleine studie gaat, denkt een team van Amerikaanse en Nederlandse wetenschappers nu de eerste aanwijzingen gevonden te hebben dat een slechte slaapkwaliteit en verstoring van de diepe slaap een sleutelrol spelen. Lees ook: Kan dit veelbelovende medicijn Alzheimer genezen?

Diepe slaap Ze besluiten dat uit twee slaapexperimenten, met een tussenpauze van een maand, bij een groep gezonde volwassenen tussen 35 en 65. Elk experiment werd afgesloten met een nacht in het laboratorium en een lumbale punctie om het hersenvocht te onderzoeken. Tijdens de nacht in het laboratorium droegen alle deelnemers een hoofdtelefoon. Eén groep kreeg tijdens de diepe slaap een reeks geluiden te horen. De bedoeling was hen uit hun diepe slaap te halen, maar niet te wekken. Uit de resultaten besluiten de onderzoekers dat een verstoring van de diepe slaap een impact heeft. "De studie toont specifiek aan dat de diepe slaap belangrijk is om de hoeveelheid amyloïden (eiwitten die gelinkt zijn aan Alzheimer, red.) 's nachts te verlagen", zegt onderzoeker Yo-El Ju, neuroloog aan de universiteit van Washington. "We denken dat een chronische slechte nachtrust in de loop der jaren het risico op ophoping van amyloïden en het ontwikkelen van Alzheimer vergroot." Lees ook: Veelbelovende ontdekking: bestaande medicijnen stoppen aftakeling hersenen