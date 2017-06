Nieuwe methode om leververvetting te bestrijden: 'verjong' de weefsels

Ziekten en veroudering tegengaan of zelfs terugdraaien, het komt steeds dichterbij. Nog even, denken onderzoekers, en mensen kunnen zo van leververvetting genezen.

Wetenschappers zijn een opmerkelijke, nieuwe manier op het spoor om leververvetting tegen te gaan: door de lever met medicijnen te 'verjongen'. De ontdekking geeft een voorproefje van wat de medische wereld de komende jaren vaker zal laten zien: aandoeningen die worden aangepakt door weefsels letterlijk weer jeugdig te maken.

'Als je iets kunt doen tegen veroudering in het algemeen, rem je ook verouderingsziektes' De jongste jaren stapelt het bewijs zich op dat het mogelijk is de veroudering van weefsels en hele proefdieren te vertragen en soms zelfs wat terug te draaien. Bijvoorbeeld door oude, 'senescente' cellen met medicijnen gericht te doden, of door weefsels kunstmatig uit te hongeren, een truc waardoor cellen weer fit worden. Zo hoopt men ouderdomsziektes tegen te houden, zegt moleculair bioloog Wilbert Vermeij van het Erasmus MC in Rotterdam. "Als je iets kunt doen tegen veroudering in het algemeen, rem je ook verouderingsziektes."

Leververvetting is zo'n ziekte. De aandoening hangt samen met ouderdom en overgewicht, en maar liefst één op de vijf westerse mensen krijgt ermee te maken. Van de vetstapeling zelf merkt de patiënt meestal weinig. Maar 10 tot 20 procent van de keren loopt de aandoening uit op leverschade en zelfs cirrose of leverkanker.

"Eerste effectieve behandeling" 'We maken zeer opwindende tijden mee in het verouderingsonderzoek' Een internationaal onderzoeksteam - onder wie Vermeij - ontrafelde de waarschijnlijke oorzaak: de vetophoping lijkt te worden veroorzaakt door de senescente cellen. "Hun verbranding is gaan haperen. En daardoor hopen ze meer vet op", zegt Vermeij, na proeven waarbij men muizen onder meer op streng dieet zette of juist overvoedde.



Als kers op de taart brak het team wat van de senescente cellen weg, schrijft het team in Nature Communications, met onder andere het leukemiemedicijn dasatinib en het anti-ontstekingsmiddel quercetine, bekende stoffen in het anti-verouderingswereldje. "Dit is voor het eerst dat we een effectieve behandeling hebben tegen leververvetting", zegt onderzoeksleider Diana Jurk van de Universiteit van Newcastle in een verklaring. "En we hopen deze interventies in de nabije toekomst te kunnen testen bij de mens."