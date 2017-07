Nieuwe brandstof: rijden we straks op mierenzuur?

Het klinkt veelbelovend, een voertuig dat rijdt op mierenzuur. Het is immers een klimaatneutrale energiedrager, geschikt voor zware voertuigen en energieopslag. Klein detail: de bus in kwestie rijdt nog niet.

Maar dat is slechts een formaliteit, zegt teamlid Lucas van Cappellen: “Het is ons gelukt om een stabiele katalysator te maken die mierenzuur omzet in waterstofgas.” Het proces om van waterstofgas vervolgens elektriciteit te maken, is al langer mogelijk. Kijk bijvoorbeeld naar waterstofauto’s. “Dat spelen we in de komende maanden klaar.“

De studenten hebben al wel een klein op afstand bestuurbaar autootje dat rijdt op mierenzuur. Dat is ook de reden dat de groep nu al de bus presenteert, die beschikbaar is gesteld door het industriële familiebedrijf VDL.