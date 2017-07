Nieuw onderzoek: angst voor misdaad is besmettelijk

Angst voor misdaad blijft in stand door de mening van anderen terwijl er vaak geen verband is met de werkelijke kans om slachtoffer te worden. Dat blijkt uit onderzoek van University College London.

De bevindingen van de studie, gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society A, leggen uit hoe het komt dat een algemene angst voor misdaad bestaat in steden en landen waar de misdaadcijfers laag zijn. "De angst voor misdaad kun je zien als besmettelijk, omdat door sociale interactie de angst gedeeld wordt en zo een continu bezorgde bevolking ontstaat. Zelfs mensen die nooit slachtoffer van een misdrijf zijn geweest, kunnen zich daar ernstig zorgen over maken", zegt onderzoeksleider Rafael Prieto Curiel.

Interactie Bij de meeste studies over misdaad en de perceptie van veiligheid, werd volgens hem gekeken naar een statische situatie in een bepaalde regio. “Wij wilden weten hoe de collectieve perceptie van onveiligheid in de loop van de tijd verandert, en hoe dat werkt bij slachtoffers en niet-slachtoffers van misdaad”, zegt Rafael.

Via een wiskundig model dat sterk lijkt op methodes die worden gebruikt bij opiniepeilingen, werd gekeken naar de perceptie van veiligheid onder 10.000 mensen. Aan het onderzoek deed een grote meerderheid mee die statistisch gezien bijna immuun was voor misdaad, een groep die op kleine schaal met misdaad te maken had en een kleine groep die veel met misdaad te maken had.

De onderzoekers constateerden dat individuen die nooit met misdaad te maken hadden, zich veilig bleven voelen als ze alleen spraken met mensen uit hun eigen groep. Zodra er enige interactie ontstond tussen de groepen, veranderde het gevoel van veiligheid. Wanneer 5 procent van de interacties plaatsvond met mensen uit een andere groep, voorspelde het model dat meer dan 50 procent van de mensen die nooit met misdaad te maken hadden, daar bang voor wordt.