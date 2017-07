Niet uw geld, maar vrije tijd maakt u gelukkig

In een experiment gaven deelnemers aan gelukkiger te zijn wanneer ze £30 (€33,50) uitgaven om tijd te besparen, bijvoorbeeld door iemand in te huren voor een bepaald klusje, dan wanneer ze het uitgaven aan materiële goeden.

Volgens psychologen houdt stress omwille van tijdsgebrek verband met een lagere graad van welbevinden en draagt het bij aan angsten en slapeloosheid. Toch zouden ook de allerrijksten vaak terughoudend zijn om taken die ze niet graag uitvoeren aan anderen uit te besteden.

"Op basis van een reeks enquêtes vonden we dat mensen die geld uitgaven om zich meer vrije tijd te kopen gelukkiger zijn - dat is, een hogere graad van voldoening hebben", zegt Elizabeth Dunn, psychologieprofessor aan de universiteit van British Columbia.

De wetenschappers publiceerden de resultaten in het tijdschrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.