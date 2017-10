Neuroloog: "Slaaptekort is moordend. Dokters zouden slaap moeten voorschrijven"

Is zes uur slaap per nacht voldoende? Neen, zegt de Amerikaanse neuroloog Matthew Walker. In zijn boek Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams pleit hij ervoor om van slaap een absolute prioriteit te maken, als we nog lang en gezond willen leven. "Er is een verband tussen minder dan acht uur slapen per nacht en een hoger risico op kanker en andere ziektes."

Onderzoeker en neuroloog Matthew Walker bestudeert al 20 jaar lang slaap en de impact daarvan op onze gezondheid. In zijn nieuwe boek benadrukt hij het belang van acht uur per nacht slapen. Wie dat niet doet, loopt een veel hoger risico op verschillende dodelijke ziektes, waarschuwt hij.

Korte nachten, korter leven

Korte nachten, korter leven

"Na een nacht van vier à vijf uur slaap, dalen je natuurlijke kankerwerende cellen met 70 procent. Ook is er een verband tussen slaaptekort en darm-, prostaat- en borstkanker", zo vertelt de wetenschapper aan de Britse krant The Independent. Daarnaast kunnen Alzheimer, diabetes, hart- en vaatziekten en psychologische aandoeningen zoals depressie volgens Walker het gevolg zijn van te weinig slaap.

Maar ook op korte termijn zijn er gevolgen van slaaptekort. Je denkt minder helder, kan je minder goed concentreren, de suikerspiegel stijgt, de hartslag versnelt en de bloeddruk verhoogt. Vele uren doorbrengen achter een computer- of televisiescherm, files en de drang om ook na de werkuren nog zoveel mogelijk uit de dag te halen, verstoren onder meer onze slaap. “Dokters zouden slaap moeten voorschrijven,” vindt de neuroloog. Acht uur slaap heb je nodig, maar als het even kan is negen uur nog beter om voldoende te recupereren. “Wie zegt dat hij met minder toekomt, liegt. Elk gemist uur slaap brengt onherstelbare schade toe.”

“Het is vergelijkbaar met iemand die veel te veel gedronken heeft, maar beweert dat hij nog kan autorijden,” legt Walker uit. Hoe komt dat? Enerzijds omdat we nog niet zo lang weten hoe schadelijk het is, argumenteert de neuroloog. Net zoals de sigaret enkele decennia geleden nog bon ton was, terwijl we nu de schadelijke impact veel beter kennen. Anderzijds omdat er gewenning optreedt, en we het gewoon worden om allemaal altijd moe te zijn.