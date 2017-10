Nazomer lijkt voorbij: temperaturen nemen duik

Vannacht blijft het zwaarbewolkt en betrokken en zijn er perioden met regen. Op het einde van de nacht wordt het droger in het westen en het centrum van het land. In de Ardennen beperken laaghangende wolken plaatselijk het zicht. Minima van 11 tot 15 graden.

Ook morgen bewolkt met af en toe lichte regen of motregen en maxima rond 15 graden in het centrum. Dinsdag zijn er tussendoor ook opklaringen en kan er af en toe een bui vallen, vooral over het oosten van het land. De maxima liggen rond 16 graden over het centrum.

Woensdag komt de zon er regelmatig door en is het droog. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Ook donderdag is het zo goed als droog, maar hangt er wel vrij veel bewolking. Maxima rond 16 graden.