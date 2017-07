Nationaal record: Rusland stuurt 73 satellieten in baan om de aarde

Het gaat onder andere om satellieten voor Amerikaanse, Duitse, Japanse, Noorse en Canadese operatoren, zegt het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos in een verklaring.



Een Russische Sojoez-2.1a-raket bracht de satellieten in de ruimte. De raket is gelanceerd vanop de Russische ruimtehaven Bajkonoer in de voormalige Sovjetrepubliek Kazachstan.



Met 104 satellieten brak India in februari een algemeen record. Het was het grootste aantal satellieten dat ooit door een enkele raket in een baan om de aarde is gebracht.