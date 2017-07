NASA onthult beelden van grote rode vlek op Jupiter

Scott Bolton van het Southwest Research Institute in San Antonio, de wetenschappelijk verantwoordelijke van de missie, verklaarde dat tijd nodig is voor de analyse van alle gegevens, die de acht instrumenten van Juno hebben opgeleverd. "Die gegevens moeten verduidelijking brengen over de oorsprong, de huidige aard en de toekomst van dit fenomeen."



De grote rode vlek wordt waargenomen sinds 1830 en werd al 350 jaar geleden vermeld door astronomen. De vlek lijkt kleiner te worden.



In augustus 2011 werd Juno gelanceerd vanop Cape Canaveral in Florida. De sonde kwam op 4 juli 2016, na een reis van vijf jaar en bijna 3 miljard kilometer, aan bij haar doel. De sonde zal 37 keer boven de planeet scheren, meestal op een hoogte tussen 10.000 en 4.667 kilometer. De volgende, de zevende al, is voorzien op 1 september.



Het doel van de missie is onder andere om meer te weten te komen over de magnetische velden, de samenstelling van de atmosfeer en de kern van de gasplaneet. De wetenschappers hopen op basis van de bevindingen ook meer te leren over het ontstaan van ons zonnestelsel.



Uiteindelijk zal de sonde, die volledig met zonne-energie wordt aangedreven, zichzelf vernietigen.