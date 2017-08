Mysterie opgelost? Zo zag de eerste bloem op aarde er mogelijk uit

Alle vandaag levende bloemen stammen af van een 'voorvader' die zo'n 140 miljoen jaar geleden op aarde gedijde. Die oerbloem was tweeslachtig en zijn bloemblaadjes waren niet als een spiraal ingeplant, maar in concentrische kransen. Dat blijkt uit een reconstructie door een internationaal onderzoeksteam, die verschenen is in Nature Communications.

Vandaag hebben negen op de tien planten bloemen. De bloeiers hebben de eens dominante zaadplanten zoals dennen en coniferen, die al 310 tot 350 miljoen jaar meegaan, dus ver teruggedrongen. De oorsprong van bloemplanten en hun snelle opmars is echter al bijna anderhalve eeuw een compleet raadsel. Charles Darwin omschreef het in 1879 als een "afschuwelijk mysterie" dat bloemen zo laat in de geschiedenis ontstonden en toch de dominante plantensoort zijn. De evolutie van bloemen onderzoeken, is moeilijk. Omdat ze zo delicaat zijn, zijn er amper fossielen van. De oudste bloem die tot nu toe ontdekt werd, is de 130 miljoen jaar oude waterplant Montsechia. Wetenschappers denken echter dat bloemplanten al veel eerder voorkwamen - tussen 250 en 140 miljoen jaar geleden. Hoe die eerste bloemen eruit zagen, weten we dus niet.

Maar wetenschappers hebben nu een reconstructie gemaakt van hoe de allereerste bloem er wellicht heeft uitgezien. Om dat te bepalen werkte een 36-koppig team onder leiding van Hervé Sauquet van de Universiteit Parijs-Sud zes jaar aan een analyse van de anatomie van elke bestaande plantensoort. De resultaten goten ze samen met de gegevens van moleculaire analyses in evolutionaire modellen.

De eerste bloem had volgens de onderzoekers een unieke samenstelling, helemaal anders dan de bloemen die we vandaag kennen. Verrassend is bijvoorbeeld hoeveel bloemblaadjes er waren. Die waren, volgens de analyse, per drie gegroepeerd in kransen - zoals een lelie, maar dan met meer lagen. Hoe groot de oerbloem was, is niet duidelijk. Maar volgens de onderzoekers was hij mogelijk maar een centimeter of zelfs kleiner.