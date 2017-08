wetenschap Plus

Mogelijke kosmische botsing: opnieuw geruchten over waargenomen ruimtetrillingen

De betrokkenen willen er niets over zeggen, maar op internet zoemen momenteel wereldwijd geruchten over een nieuwe spectaculaire waarneming van zwaartekrachtgolven. Het zou gaan om de ruimtetrillingen van twee botsende neutronensterren. De trillingen zouden vorige week zijn opgepikt door de LIGO-zwaartekrachtgolfdetector in de VS, mogelijk in samenwerking met de Virgo-detector in Italië, die sinds vorige maand met de Amerikanen meekijkt.