Merkwaardig: wetenschappers teleporteren voor het eerst object de ruimte in

Een jaar geleden slaagden wetenschappers er voor het eerst in een object te teleporteren buiten een labo-setting. "In het verleden waren experimenten met teleportatie beperkt tot afstanden van zo'n 100 kilometer", zeggen de onderzoekers aan het MIT-blad.

Concreet gaat het om een foton-deeltje dat naar een satelliet werd gezonden die op een kleine 500 kilometer afstand in een baan om de Aarde draait. De techniek die de wetenschappers gebruikten heet 'kwantumverstrengeling', een "vreemd fenomeen, dat optreedt wanneer twee kwantumobjecten, zoals foton-deeltjes, op hetzelfde moment en punt in de ruimte ontstaan en zo dezelfde existentie delen", aldus het blad van MIT.

Grote gevolgen

Het onderzoek betekent een doorbraak op de weg naar meer ambitieuze doeleinden. "We slaagden erin de eerste verbinding te leggen voor betrouwbare kwantum-teleportatie over een lange afstand. Dat is een essentiële stap in de richting van een kwantum-internet op wereldschaal", aldus de onderzoekers.

Volgens het MIT-blad toont de verwezenlijking bovendien dat China een overduidelijke dominantie en pionierspositie tentoonspreidt in het onderzoeksgebied, die tot voor kort nog op het conto van Europese en Amerikaanse onderzoekers werd geschreven. "Hoe het Westen hierop zal reageren, is een belangrijke kwestie", stelt het blad.

Voor een kwantumverstrengeling-voor-dummies uitleg kan u bij onderstaand filmpje terecht.