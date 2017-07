Meer dan twee uur per dag in de auto maakt je dommer

De studie, door de Universiteit van Leicester, onderzocht welke invloed een sedentair gedrag heeft op de hersenactiviteit. Daarvoor werden gegevens onderzocht van meer dan 500.000 Britten tussen 37 en 73 jaar oud, die vijf jaar lang IQ- en geheugentests aflegden.

De 93.000 proefpersonen die gemiddeld meer dan twee tot drie uur per dag in de auto doorbrachten, scoorden bij aanvang van de studie al lager op de tests. Bovendien bleven hun scores sneller dalen tijdens de onderzoeksperiode dan die van mensen die weinig of geen tijd in de auto doorbrachten.

"We wisten al dat meer dan twee tot drie uur rijden slecht is voor je hart", zegt Kishan Bakrania, een van de auteurs. "Onze resultaten geven aan dat het ook slecht is voor je hersenen – mogelijk omdat die minder actief zijn tijdens die uren."