Massale evacuaties in Florida, maar niet iedereen kan of wil vluchten voor Irma

De 65-jarige Eugene Johnson is een van de 530,000 inwoners van de county Miami-Dade die onder de armoedegrens leven. Hij heeft een uitkering, woont in een sociale woning en is financieel niet in staat zich goed voor te bereiden op deze orkaan. Terwijl andere mensen massaal proviand hebben ingeslagen, heeft Johnson twee broden en batterijen voor zijn zaklamp kunnen kopen.



"De orkaan kwam uit het niets. Ik moest mijn huur betalen, de elektriciteitsrekening en zulke dingen", zei Johnson. In zijn keukenkast heeft hij enkele blikken tonijn en hij zegt dat hij ook nog eieren kan maken. Voor water zal hij op zijn vrienden moeten rekenen. "Ik heb een goede vriend die me heeft gezegd dat hij me water zal brengen."



Hulporganisaties hebben schrik dat ze te weinig zullen kunnen doen voor deze mensen op het moment dat de orkaan toeslaat. Volgens de Miami Climate Alliance is het veel te laat nog actie te ondernemen. Valencia Gunder van een plaatselijke vrijwilligersorganisatie zegt dat er bij orkaanplanninng veel te weinig rekening wordt gehouden met armoede.



(lees verder onder foto)