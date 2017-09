Marokko trots op vondst vroegste moderne mens: "We zijn allemaal Marokkanen"

'Het is de grootste trots van mijn leven.' Abdelsalam Fikri (64), nog maar enkele tanden in zijn mond, woont in een huis van stenen die met leem aan elkaar zijn geplakt. Het zijn een paar vertrekken rond een binnenplaats van platgestampte aarde. Bij binnenkomst verdwijnen de vrouwen naar een afgeschermd gedeelte links, de gastenkamer voor de mannen is rechts.