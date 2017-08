Marathonzwemmer vraagt met duik in ijskoude oceaan (-0.5) aandacht voor opwarming oceanen

I've received lots of questions about how I¿m able to swim in the Arctic. Read this thread > pic.twitter.com/rsop2Iqyov

Voorafgaand aan de ijskoude plons zwom hij daarnaast in steeds kouder water. Gewoonlijk in zeewater van 12 graden Celsius, de afgelopen week in 3 graden koud water. Wie zelf weleens staat te aarzelen bij de rand van het koude zwembad voelt met de teen, maar Pugh gelooft maar in één manier om te wennen: een duik.



Hij beschrijft op Twitter hoe hij afgelopen zaterdag zo snel mogelijk zijn adem probeerde te beheersen en dan vooral niet moest denken aan hoe koud hij het had. Na afloop kon de zwemmer zich volgens The New York Times niet eens meer uit het water hijsen, zo verkrampt waren zijn handen.



Warme douche van een uur

Na een warme douche van een uur lang ging het wel weer. Toch kijkt Pugh met gemengde gevoelens terug op zijn waagstuk: "Ik zwem al dertig jaar en ik zal tot mijn laatste snik blijven vechten voor de bescherming van de poolgebieden. Maar of het me nog een keer zal lukken om langs de randen van het poolijs te zwemmen... als je dat een keer hebt meegemaakt, hoeft het nooit meer."



Pugh gaf een aantal jaar geleden Ted-talk over zijn ijzige zwemtochten: