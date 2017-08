Mannen willen dat vrouwen orgasme krijgen, omdat ze zich dan meer man voelen zegt studie

Share "Voor sommige mannen gaat het vrouwelijk orgasme niet over het plezier van de vrouw"

Er namen 810 meerderjarige mannen die zich seksueel aangetrokken voelen door vrouwen deel aan het onderzoek. De onderzoekers van de University of Michigan lieten de deelnemers verschillende situaties lezen, waarna ze moesten aangeven hoe mannelijk ze zich voelden. In elke situatie moesten de mannen zich voorstellen dat ze voor de derde keer seks hadden met een knappe vrouw. Soms kreeg de fictieve vrouw een orgasme, in andere niet. Verder had ze in sommige situaties met vroegere bedpartners wel orgasmes ervaren, of was ze nog nooit met een vroegere partner klaargekomen.



Symbolische mannelijke prestaties

Mannen gaven aan dat ze zich mannelijker voelden wanneer ze de vrouw lieten klaarkomen. Bij mannen die zichzelf mannelijker voelden, was dat zelfs meer het geval. Door de verwachtingen in de maatschappij hebben mannen vaak het gevoel dat ze "zich moeten bewijzen door symbolische mannelijke prestaties", aldus de onderzoekers Sara Chadwick en Sari van Anders.



De onderzoekers vonden het opmerkelijk dat wanneer de fictieve vrouw met vroegere partners nooit orgasmes had ervaren, dat weinig effect had op het gevoel van mannelijkheid van de deelnemers. "Dat komt overeen met het idee dat mannen verantwoordelijk zijn voor het orgasme van heteroseksuele vrouwen, ongeacht vroegere ervaringen van de vrouw."



"Voor sommige mannen gaat het vrouwelijk orgasme niet over het plezier van de vrouw", zeggen onderzoekers aan de wetenschappelijke nieuwssite Psypost. "Voor deze mannen gaat het vrouwelijk orgasme over de man die zich goed voelt in zijn mannelijkheid. Dat zou kunnen verklaren waarom sommige mannen druk voelen om een vrouw een orgasme te 'geven'. Het zou ook kunnen verklaren waarom sommige vrouwen doen alsof ze een orgasme hebben, om de gevoelens van de man te beschermen."