Man gedood door walvis die hij net redde

Joe kreeg een klap van de geredde walvis, waarna hij omkwam. "Ze kregen de walvis vrij uit de vislijnen. Toen gebeurde er iets vreselijks en de walvis draaide", vertelt Mackie Green, die samen met Joe de reddingsgroep opstartte.



De geredde walvis is een noordkaper. Van de bedreigde diersoort leven er nog maar zo'n 500 exemplaren. Afgelopen maand zijn er 7 noordkapers dood teruggevonden in Canada, wat een enorm klap betekent voor zo'n kleine populatie.



"Joe zou niet willen dat we hierdoor zouden stoppen", vertelt Green. "Dit is iets waarvan hij hield en er is geen beter gevoel dan een walvis los te krijgen, en ik weet dat hij zich goed voelde terwijl hij die walvis lossneed."