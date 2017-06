Macht is niet goed voor uw hersenen

Share Van zodra we de macht hebben, verliezen we vaardigheden die we nodig hadden om de macht te verkrijgen

Ook de Canadese neuroloog Sukhvinder Obhi van de McMaster Universiteit, in Ontario, kwam al eerder tot gelijkaardige resultaten. In tegenstelling tot Keltner onderzocht hij niet het gedrag van machthebbers, maar wel hun brein. In zijn onderzoek vergeleek hij de hersenen van machthebbers met die van gewone mensen. Daaruit bleek dat macht het zogenaamde spiegelingsproces, dat aan de basis ligt van empathie, schaadt. In normale gevallen imiteren mensen immers elkaars gedrag, maar dat doen machthebbers dus niet. De resultaten van Obhi's onderzoek bevestigen dan ook de power paradox van Keltner. Die stelt dat van zodra we de macht hebben, we vaardigheden verliezen die we nodig hadden om de macht te verkrijgen.