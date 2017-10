Maan had ooit dampkring zoals de aarde

De maan heeft lang geleden een dampkring gehad, net als de aarde. Die atmosfeer ontstond meer dan 3 miljard jaar geleden en bestond ongeveer 70 miljoen jaar, maar vervloog uiteindelijk. De gassen verdwenen de ruimte in.

Wetenschappers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA trekken die conclusie na onderzoek op maanrotsen. Die zijn door maanwandelaars meegenomen naar de aarde. De rotsen zijn gemaakt van basalt en gevormd door oude vulkanen op de maan.

Koolstofmonoxide, zwavel en water

Die vulkanen zijn nu gedoofd, maar barstten veel uit toen de maan nog jong was. Lava stroomde over het oppervlak van de maan en de vulkanen vulden de atmosfeer met onder meer koolstofmonoxide, zwavel en water. Sporen daarvan zijn terug te vinden in de maanrotsen.

De atmosfeer van de maan was 3,5 miljard jaar geleden op zijn dikst. Hij was toen dichter dan de dampkring van Mars nu, maar het is ongeveer 100 keer dunner dan de lucht die wij inademen.

Een deel van de waterdamp is mogelijk terechtgekomen bij de noordpool en de zuidpool van de maan. Daar is het nu misschien nog steeds te vinden, als ijs en water onder het oppervlak.