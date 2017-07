Leven we straks veel langer door deze ontdekking?

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de hypothalamus het verouderingsproces bepaalt. De behandelde muizen leefden zo'n 10 tot 15 procent langer en bleven in goede conditie.

Wetenschappers hopen met het onderzoek leeftijdsgerelateerde ziekten beter te kunnen behandelen en de menselijke levensduur te verlengen.

Het onderzoek, gepubliceerd in Nature, stelt dat de veroudering van het lichaam bepaald wordt door stamcellen die op jonge leeftijd in de hypothalamusregio van het brein aanwezig zijn, maar daarna afsterven tot ze, eenmaal de middelbare leeftijd bereikt, volledig verdwijnen. Met de hulp van stamcelimplantaten die nieuwe neuronen genereren, konden wetenschappers dat proces afremmen, terwijl de muizen bovendien fysiek en mentaal in erg goede staat bleven.

De volgende stap is de creatie van menselijke neurale stamcellen, om ook daarmee testen uit te voeren.

"Het is een doorbraak. Ons brein bepaalt hoelang we leven. Ik kan me de dag al voorstellen waarop we worden geïmplanteerd of behandeld met stamcellen om onze gezondheid te verbeteren of ons leven te verlengen", zegt David Sinclair, onderzoeker aan de Harvard Medical School.