Komt de helft van de vrouwen zelden of nooit klaar tijdens de seks?

Berichten verspreiden zich vaak razendsnel, of ze nu kloppen of niet. Wij proberen de zin van de onzin te scheiden. Deze week: De helft van de vrouwen komt zelden of nooit klaar tijdens de seks.

Van wie komt die claim?

Seksuoloog Goedele Liekens en condoomfabrikant Durex presenteerden vorige maand de uitkomst van een onderzoek onder Belgen en Nederlanders. Daaruit zou blijken dat de helft van de vrouwen zelden of nooit klaarkomt tijdens de seks. Verscheidene media namen de boodschap over.

Klopt het?

Het onderzoek maakte deel uit van een publiciteitscampagne van Durex voor stimulerende gel. Liekens haakte op een later moment aan bij de campagne. Te weinig aandacht voor de clitoris bij heteroseksuele vrijpartijen zou de belangrijkste oorzaak zijn van het probleem.



Pr-bureau Coopr voerde het onderzoek uit en legde een onlinepanel in België en Nederland een vragenlijst voor. 917 Belgen en 1.048 Nederlanders vulden de lijst in. De helft van de vrouwen gaf inderdaad aan zelden of nooit klaar te komen bij de seks. Slechts een op de twintig mannen heeft volgens dit onderzoek hetzelfde probleem.