Het KMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in de ochtend. "Een eerste buiengolf trekt dinsdagochtend vanuit Frankrijk over ons land. De meest felle onweersbuien lijken voor het westen van het land bestemd te zijn. Deze namiddag volgen nog meer buien, die in de oostelijke helft van het land uitgroeien tot felle onweders met kans op hagel en windstoten tot 60 km/uur", luidt de persmededeling.