Kinderboeken met mensen in hoofdrol hebben grotere impact op gedrag

In deze Canadese studie lazen onderzoekers voor uit drie verschillende boeken aan honderd kinderen tussen vier en zes jaar. In het eerste boek over leren delen speelden dieren de hoofdrol, in het tweede mensen. Het derde was een controleboek.

Genereus

Het resultaat? De kinderen die het verhaal met mensen in de hoofdrol te horen kregen, bleken genereuzer te worden. Wie de andere verhalen had gehoord, bleek net minder genereus te worden.

Volgens onderzoeksleider Patricia Ganea was er al wel wat bewijs dat kinderen sneller dingen nabootsen wanneer ze die gelezen of gehoord hebben in een verhaal dat vrij realistisch is. "Dit is de eerste keer dat we ondervinden dat ze hun gedrag echt aanpassen, afhankelijk van welke personages de hoofdrollen spelen."

Een opvallende vaststelling is dat in heel wat kinderboeken de hoofdrollen zijn weggelegd voor dieren met heel veel menselijke eigenschappen. Toch volstaan zij blijkbaar niet om een boodschap duidelijk over te brengen: daarvoor heb je echte mensen nodig in je verhaal.