Jongen (10) struikelt over miljoen jaar oud fossiel van uitgestorven slurfdier

Afgelopen november ondernam Jude Sparks met zijn ouders en twee jongere broers een trektocht door de woestijn, nabij de Organ Mountains in New Mexico. Toen hij even onoplettend was, struikelde hij over iets dat op een kaakbeen leek.

Terug thuis nam zijn vader Kyle contact met biologieprofessor Peter Houde. Die was verbluft door de ontdekking. Naast de kaak trof hij op de vindplaats ook de rest van het hoofd van een stegomastodon aan, een uitgestorven slurfdier uit het pleistoceen.

De universiteit van New Mexico heeft het nieuws nu pas bekendgemaakt, nadat alle stukjes van de schedel in elkaar gepuzzeld werden. Volgens Houde is dit slechts de tweede volledige schedel die in de staat gevonden is.