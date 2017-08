Italië kreunt onder hittegolf: "Blijf binnen"

Voor de komende dagen riep het ministerie van Gezondheid het hoogste waarschuwingsniveau drie uit voor steden over heel het land, onder meer Bolzano, Bari, Milaan, Rome, Turijn, Firenze en Venetië. Dat betekent dat de hitte niet alleen gevaarlijk kan worden voor zieken, bejaarden en kleine kinderen. Het ministerie riep op om tussen 11 en 18 uur binnen te blijven en de zon te vermijden .

Lucifer

De schuld ligt bij het hogedrukgebied Lucifer uit Afrika, dat voor recordtemperaturen zal zorgen, aldus de weerdienst ilmeteo.it. Onder andere ten zuiden van Napels zijn reeds gevoelstemperaturen van 53 graden geregistreerd, deelde inmiddels een andere weerdienst mee.



Vele regio's vooral in Midden- en Zuid-Italië kampen al weken tegen een ongewone droogte. In Rome stond zelfs kortstondig waterrantsoenering ter discussie. Ook bosbranden steken steeds meer de kop op in het land.