Is dit Amelia Earhart? Foto voedt discussie over pilote die mysterieus verdween

Earhart en haar navigator Fred Noonan zijn het laatst gezien bij het opstijgen van haar Lockheed Electra, op 2 juli 1937. Ze vlogen van Papoea-Nieuw-Guinea naar het kleine eiland Howland, zo'n 4.000 kilometer verder in de Stille Oceaan. Uren nadat Earhart meldde dat ze zonder brandstof dreigde te vallen, ging het radiocontact verloren. Een gigantische zoektocht bleef zonder succes. Vermoed werd dat het vliegtuig gezonken was, maar of Earhart overleefde, en voor hoelang, is nooit geweten.

Sleutel

Een documentaire van History Channel, die zondag werd uitgezonden, stelde mogelijk "de sleutel" te hebben "die een van de grootste mysteries ooit oplost". Het gaat om een foto die recent gevonden werd in de National Archives in Washington. De foto toont een blanke vrouw in een haven in de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan die destijds onder de controle van Japan was.

Volgens de documentaire Amelia Earhart: The Lost Evidence is het een foto uit 1937 van de vermiste Amerikaanse pilote. Tussen de andere mensen op de foto zou ook Fred Noonan staan. Op basis van de foto besluiten de programmamakers dat Earhart en Noonan een noodlanding maakten op de Marshalleilanden, waarna ze gevangen genomen werden door Japanners.

Maar een nieuwe vondst door een Japanse blogger werpt ernstige vragen op over die theorie. De blogger vond dezelfde foto in de archieven van de nationale bibliotheek van Japan. De foto stond in een Japans reisverhaal over de Zuidzee, dat bijna twee jaar voor de verdwijning van Earhart werd gepubliceerd, op 10 oktober 1935.