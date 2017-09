Is de mysterieuze uitsterving Tasmaanse tijgers eindelijk opgelost?

De tijger verdween zo'n 3.000 jaar geleden van het Australische vasteland. Op het eiland Tasmania wist het dier wel te overleven, tot het laatste exemplaar in 1936 stierf in een dierentuin op het eiland. Britse kolonisten hadden eerder een grote jacht op de diersoort bevolen.

"De oude dna-stalen vertellen ons dat de uitsterving op het vasteland snel ging, en niet het resultaat was van intrinsieke factoren, zoals inteelt of het verlies van genetische diversiteit", zegt onderzoeker Lauren White (University of Adelaide).

Regenval

"Tasmaanse tijgers leefden ooit verspreid over het Australische vasteland, maar toen Europeanen er in het tweede deel van de 18e eeuw arriveerden, werden ze enkel gevonden op Tasmanië", licht mede-onderzoeker Jeremy Austin toe. "We vonden ook een sterke afname van de populatie in dezelfde periode op Tasmanië. [...] Tasmanië zal wat afgeschermd zijn van het warmere, drogere klimaat, omdat er meer regen viel. Maar het lijkt ernaar dat de hoeveelheid tijgers ook aangetast werd door El Niño, alvorens zich te herstellen."