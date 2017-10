In 2016 brandde liefst 297.000 vierkante kilometer bos af (en 2017 wordt allicht nog erger)

Bosbranden, ze zijn er jammer genoeg elk jaar. In 2016 werd een bosgebied ter grootte van Nieuw-Zeeland - of liefst 297.000 vierkante kilometer - door vlammen verwoest. Het is al van 2000 geleden dat zoveel bomen door bosbrand verloren gingen.

Volgens Global Forest Watch (GFW) draagt de snelle ontbossing van de aarde bij aan de klimaatverandering. Hitte en droogte worden aangejaagd door de enorme, langdurige branden. In 2016 brandden uitgestrekte bosgebieden in Brazilië en Indonesië af. Het vorige jaar was daarmee desastreus voor de bomen. De door vuur vernietigde hoeveelheid lag liefst 51 procent hoger dan in 2015, zo blijkt uit cijfers die de universiteit van Maryland verzamelde. Het GFW bekijkt met angst de cijfers van 2017. In Californië, Portugal en Spanje gingen alweer grote bosgebieden door brand verloren...